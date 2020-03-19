عمليات بغداد تدعو الإعلام لاسنادها بالزام زائري الكاظمية بحظر التجوال

دعت قيادة عمليات بغداد، الخميس، مؤسسات الدولة والاعلام للمواصل بحملة الوعي للمواطنين لاسيما الزائرين السائرين على الاقدام باتجاه مدينة الكاظمية من اجل الالتزام بحظر التجوال الهادف لحمايتهم من وباء فايروس كورونا.
وأوضحت القيادة، "نهيب بمؤسسات الدولة والاعلام بمواصل حملة الوعي للمواطنين خاصة الزائرين السائرين على الاقدام باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة من اجل الالتزام بالحظر الوقائي الهادف لحمايتهم من وباء فايروس كورونا".
ودعت القيادة، وزارة الصحة الى أن "تكثف نشر الوعي والارشادات وتوسيع عمليات التعقيم، والتنبيه من خطورة عدم الالتزام وضرورة الابتعاد عن التجمعات والتقيد بالبقاء بالمساكن".
ونفذت قيادة عمليات بغداد منذ الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء الماضي حظر للتجوال على سكان العاصمة التزاما بخلية الازمة الخاصة بمواجة فايروس كورونا.
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