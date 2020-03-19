عمليات بغداد تدعو الإعلام لاسنادها بالزام زائري الكاظمية بحظر التجوال

وقالت القيادة في بيان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قواتنا الامنية مارست مهامها بشكل كامل على مدار الساعة، حيث تؤمن مناطق المتظاهرين، فضلا عن واجباتها الامنية الاخرى، وعندما صدرت توجيهات تنفيذ حظر التجوال من ليلة الثلاثاء، باشرت جميع القطعات بتنفيذ الحظر وغلق المناطق والسيطرات ومنع حركة العجلات الشخصية والأجرى، باستثناء الحالات الإنسانية والاعلاميين ومنتسبي وزارة الصحة والدوائر الخدمية وعجلات الوقود والمواد الغذائية".وأوضحت القيادة، "نهيب بمؤسسات الدولة والاعلام بمواصل حملة الوعي للمواطنين خاصة الزائرين السائرين على الاقدام باتجاه مدينة الكاظمية المقدسة من اجل الالتزام بالحظر الوقائي الهادف لحمايتهم من وباء فايروس كورونا".

ودعت القيادة، وزارة الصحة الى أن "تكثف نشر الوعي والارشادات وتوسيع عمليات التعقيم، والتنبيه من خطورة عدم الالتزام وضرورة الابتعاد عن التجمعات والتقيد بالبقاء بالمساكن".

ونفذت قيادة عمليات بغداد منذ الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء الماضي حظر للتجوال على سكان العاصمة التزاما بخلية الازمة الخاصة بمواجة فايروس كورونا.