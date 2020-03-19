أكدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستجرب دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، سريريا. وأوضحت الهيئة أن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا. وأفادت بأن التوصل إلى لقاح لكورونا قد يستغرق 12 شهرا. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج من فيروس كورونا المستجد، علما أن الرئيس الأمريكي وافق على استخدام دواء للملاريا لعلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة أمريكية: سنجرب دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.