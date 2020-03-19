سجلت محافظة البصرة، الخميس، وفاة مصاب ثالث بفيروس كورونا. وقال مراسل السومرية في المحافظة، إنه تم تسجيل وفاة مصاب ثالث بفيروس كورونا في البصرة. وكان مدير مستشفى البصرة التعليمي والمختص بالامراض الصدرية حيدر العطار حذر، اليوم الخميس، من ارتفاع اعداد الوفيات بفايروس كورونا نتيجة الية العمل غير الصحيحة، فيا اشار الى أن ما يحصل بالمحافظة خطير ولاتوجد مركزية بالعمل



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