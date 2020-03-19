الحشد الشعبي يعلن تعفير 450 موقعا للوقاية من كورونا

أعلنت طبابة الحشد الشعبي، الخميس، عن تعفير 450 موقعا ضمن حملة "وعي" للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم طبابة الحشد الشعبي ظافر فاضل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طبابة الحشد الشعبي اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا بعد تسجيل اول إصابة بالمرض"، مبينا أن "إجراءات الطبابة كانت على جزئين الأول يخص تشكيلات ومقرات والأخر البعد المجتمعي".

وأضاف فاضل، أن "فرقا جوالة انطلقت للتثقيف وتعفير مقرات ومواقع الأولية وتشكيلات الحشد الشعبي وإصدار تعليمات في كيفية الوقاية من الفيروس"، مبينا أنه "لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف قوات الحشد الشعبي نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتبعتها الهيئة".

واوضح، أن "طبابة الحشد الشعبي كانت لديها برنامج متكامل لتعفير كافة مؤسسات ودوائر الدولة في بغداد والمحافظات"، مؤكدا أنه "تم تعفير 450 موقعا لغاية الان بضمنها مطار بغداد الدولي بالمادة العلمية التي يستمر تأثيرها 5- 7 أيام في مواجهة كورونا".