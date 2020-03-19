صحة الرصافة تعلن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء حالة واحدة

أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، الخميس، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة شفاء حالة واحدة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صحة الرصافة سجلت ثلاث اصابات موجبة جديدة بفيروس كورونا المستجد الحالة الاولى هي لمواطن بعمر 54 سنة والحالة الثانية هي لشاب بعمر 31 سنة والحالة الثالثة هي لفتاة بعمر 16 عاما".



وأضاف البيان ان "مستشفى ابن الخطيب شهدت حالة شفاء لمريضة مصابة بفيروس كورونا بعمر 48 سنة بعد تلقيها العلاج المستمر لمدة 10 ايام ومتابعة مستمرة لحالتها الصحية من قبل ملاكات صحة الرصافة على مدار الساعة اكتسبت الشفاء وتم اخراجها من المستشفى".

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