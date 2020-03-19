أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا وتبذل جهودا لمساعدة المصابين. وأفاد ترامب بأن الولايات المتحدة تواصل جهودها من أجل القضاء على الفيروس الصيني، مشددا على أن واشنطن تبذل في ما وسعها لإنتاج دواء لعلاج كورونا والتوصل إلى لقاح مستقبلا. وأضاف ترامب أنه وقع مشروع قرار لمساعدة كافة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.



وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تعيش حربا طبية يجب أن تكسبها. وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تعيش حربا طبية يجب أن تكسبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نعمل للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا ونبذل جهودا لمساعدة المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.