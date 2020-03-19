الديوانية تسجل ثالث اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لشابة شقيقة احد المصابين

افادت دائرة صحة الديوانية، الخميس، بتسجيل ثالث حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشرة الى أن المصابة فتاة شقيقة احد المصابين.

وقالت مديرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي، في حديث لـ الخليج 365، إن "اصابة ثالثة موجبة مؤكدة بفيروس كورونا سجلتها الديوانية، اليوم"، مبينة أن "الفتاة شابة من قضاء الشامية وهي شقيقة المصاب الثاني الذي سجلته المحافظة مؤخرا".



وكانت الديوانية قد اعلنت، الاثنين 15 اذار الحالي، تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا في قضاء الشامية بالمحافظة.

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