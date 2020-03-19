ناشد مدير عام عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، الخميس، محافظ نينوى نجم الجبوري بتقديم "دعم عاجل" لدائرة دفاع مدني المحافظة واسنادها، محذرا من توقف عمليات التعقيم "ضمن اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا" بعد أن شارفت "الامكانات الذاتية على النفاد".
وأضاف بوهان، إنه "في وقت تلقت وما زالت بقية مديريات دفاع مدني المحافظات دعما كبيرا من السادة المحافظين، نجد ان محافظة نينوى لم تحرك ساكنا في دعم المديرية وتركتها تواجه مهامها الجسيمة لوحدها وبامكاناتها الذاتية التي شارفت على النفاد، مما يهدد بايقاف عمليات التعقيم في هذا الوقت الحرج جدا".
وتابع قائلا "اناشد محافظ نينوى والقائمين على الامر هناك بتقديم دعم عاجل للدفاع المدني في المحافظة واسنادها والوقوف معها في مهمتها الكبيرة"، لافتا الى "المحافظ يعتبر بموجب القانون هو الرئيس الاعلى للدفاع المدني بالمحافظة".
وختم قائلا "آمل ان تلق مناشدتنا استجابة سريعة من لدنه لانقاذ الموقف".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء بوهان يناشد بـ'دعم عاجل' لدفاع مدني نينوى: الامكانات الذاتية ستنفد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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