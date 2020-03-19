اللواء بوهان يناشد بـ'دعم عاجل' لدفاع مدني نينوى: الامكانات الذاتية ستنفد

وقال اللواء كاظم بوهان، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رجال دفاع مدني نينوى يبذلون جهود مضنية في خدمة اهلهم بالمحافظة، بما يشهد لهم فيه القاصي والداني من ايام حرائق المشراق وعمليات التحرير والسيول والفيضانات وحرائق المحاصيل الزراعية واخرها عمليات التعقيم الواسعة".

وأضاف بوهان، إنه "في وقت تلقت وما زالت بقية مديريات دفاع مدني المحافظات دعما كبيرا من السادة المحافظين، نجد ان محافظة نينوى لم تحرك ساكنا في دعم المديرية وتركتها تواجه مهامها الجسيمة لوحدها وبامكاناتها الذاتية التي شارفت على النفاد، مما يهدد بايقاف عمليات التعقيم في هذا الوقت الحرج جدا".

وتابع قائلا "اناشد محافظ نينوى والقائمين على الامر هناك بتقديم دعم عاجل للدفاع المدني في المحافظة واسنادها والوقوف معها في مهمتها الكبيرة"، لافتا الى "المحافظ يعتبر بموجب القانون هو الرئيس الاعلى للدفاع المدني بالمحافظة".



وختم قائلا "آمل ان تلق مناشدتنا استجابة سريعة من لدنه لانقاذ الموقف".