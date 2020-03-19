بالفيديو مياه الأمطار تغمر مدينة الموصل

مشهد الفيضانات هذا يتكرر في كل عام ، مع كل زخة مطر وتقدم السيول

استيقظ سكنة مدينة الموصل على فيضانات اجتاحت مناطقهم ودورهم ، مع زخات مطر بدأت منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الحادية عشر صباحا ، تسببب بأضرارٍ للدور السكنية بأغلب مناطق المدينة ، وسط استياء شعبي وانتقاد لاجراءات دوائر البلدية .



ضعف الامكانيات الحكومية وغياب الرقابة واعمال الصيانة قبل موسم الامطار ابرز الاسباب وراء تكرار مشاهد الفياضانات في اغلب مناطق الموصل .

وتسببت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة بغلق العديد من الأحياء السكنية في جانبي مدينة الموصل ، نتيجة عدم استيعاب شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري لهذا الكم الهائل من الأمطار التي سقطت .