بالفيديو مياه الأمطار تغمر مدينة الموصل

غمرت مياه الامطار الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل بعد ليلة من التساقط الكثيف للامطار . وقال مراسل السومرية في نينوى ان مياه الامطار دخلت منازل المواطنين بعد أن اغرقت شوارع الاحياء اثر تكدسها بسبب استمرار زخات المطر مشيرا الى ان الاجهزة الخدمية استنفرت جهودها لاجراء عمليات الانقاذ بالتعاون مع المواطنين .
استيقظ سكنة مدينة الموصل على فيضانات اجتاحت مناطقهم ودورهم ، مع زخات مطر بدأت منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الحادية عشر صباحا ، تسببب بأضرارٍ للدور السكنية بأغلب مناطق المدينة ، وسط استياء شعبي وانتقاد لاجراءات دوائر البلدية .
ضعف الامكانيات الحكومية وغياب الرقابة واعمال الصيانة قبل موسم الامطار ابرز الاسباب وراء تكرار مشاهد الفياضانات في اغلب مناطق الموصل .
وتسببت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة بغلق العديد من الأحياء السكنية في جانبي مدينة الموصل ، نتيجة عدم استيعاب شبكات تصريف مياه الامطار والمجاري لهذا الكم الهائل من الأمطار التي سقطت .
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