تقرير: خياران أمام الزرفي وحراك سياسي واسع بعد تكليفه

كشف تقرير اخباري، ان هناك خيارين امام رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، فيما اشار الى ان هناك حراك سياسي واسع بعد تكليفه.

وجاء في التقرير الذي اطلعت الخليج 365، عليه ان "هناك حراك من القوى السياسية الرافضة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة".

واضاف ان "ذلك يدفع بالزرفي الى مواجهة خيارين اما الاعتذار عن التكليف او تركه يواجه مصير محمد توفيق علاوي في البرلمان الذي لم يُكمل نصابه للتصويت على حكومته بسبب رفض كتل سياسية له".

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وتوقع ان "تنتج تغييرات في مواقف الكتل السياسية منه"، مشيرا الى ان "إسقاط التكليف أو عدم تمريره يعني بقاء الوضع لشهر أو اثنين بلا حكومة".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف اول امس الثلاثاء، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.