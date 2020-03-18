أفادت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الأربعاء، بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي ارتفع إلى 1959، بعد تسجيل 319 وفاة جديدة في يوم واحد فقط، فيما كان 475 شخصا مجمل المتوفون بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقالت وسائل الإعلام إن المقاطعة سجلت 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز بلغ 17713.
وكشف تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.
وأكد التقرير الصادر عن معهد الصحة الوطني الإيطالي الذي يتخذ من العاصمة روما مقرا له، استنادا إلى بيانات 18% من المتوفين بسبب الفيروس (والذين يتجاوز عددهم الإجمالي 2.5 ألف شخص) أن 0.8% فقط منهم كانوا أصحاء تماما لحظة إصابتهم بالفيروس.
وكشف تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.
وأكد التقرير الصادر عن معهد الصحة الوطني الإيطالي الذي يتخذ من العاصمة روما مقرا له، استنادا إلى بيانات 18% من المتوفين بسبب الفيروس (والذين يتجاوز عددهم الإجمالي 2.5 ألف شخص) أن 0.8% فقط منهم كانوا أصحاء تماما لحظة إصابتهم بالفيروس.
وكان 25.1% و25.6% من هؤلاء، مصابين بمرض أو مرضين، فيما كان نحو نصف عدد الضحايا يعانون من ثلاثة أمراض على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر ايطاليا تعلن وفاة 475 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.