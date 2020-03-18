ايطاليا تعلن وفاة 475 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وقالت وسائل الإعلام إن المقاطعة سجلت 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز بلغ 17713.

وكشف تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.



وأكد التقرير الصادر عن معهد الصحة الوطني الإيطالي الذي يتخذ من العاصمة روما مقرا له، استنادا إلى بيانات 18% من المتوفين بسبب الفيروس (والذين يتجاوز عددهم الإجمالي 2.5 ألف شخص) أن 0.8% فقط منهم كانوا أصحاء تماما لحظة إصابتهم بالفيروس.

وكان 25.1% و25.6% من هؤلاء، مصابين بمرض أو مرضين، فيما كان نحو نصف عدد الضحايا يعانون من ثلاثة أمراض على الأقل.