قال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، إن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية. وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جزيرة بالي الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.