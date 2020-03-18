انخفض خام برنت إلى أقل من 27 دولارًا للبرميل وهي المرة الأولى منذ تشرين الثاني 2003، لتعميق التوقعات بتراجع الطلب العالمي على المواد الخام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وفقًا لبيانات التداول. وبدءا من الساعة 19.20 بتوقيت غرينيتش، انهارت أسعار العقود الآجلة لشهر آيار لخام برنت بحر الشمال بنسبة 6.51%، لتصل إلى 26.88 دولارًا للبرميل، وعقود أيار الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.72% ، إلى 24.4 دولارًا للبرميل.



وقال محللون في بنك جولدمان ساكس بحسب "رويترز" "تراجع الطلب على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا أصبح أكثر وضوحا" وتنبأوا أيضا بانخفاض سعر برنت إلى 20 دولارا هذا الربع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خام برنت ينخفض إلى أقل من 27 دولاراً للبرميل ليبلغ مستواه في 2003 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.