الموارد المائية: سد الموصل سليم ويعمل بشكل طبيعي

أكدت وزارة الموارد المائية، الاربعاء، أن سد الموصل سليم ويعمل بشكل طبيعي ولاصحة للأنباء التي تناولتها وسائل اعلام حول عدم كفاءته.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام تناولت أنباء حول عدم كفاءة سد الموصل نتيجة لهطول كميات كبيرة من الامطار"، مؤكدة "سلامة السد ولاصحة للأنباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام".
وأضافت الوزارة، أن "السد يعمل بشكل طبيعي وانسيابي، وتمكنا من خزن كميات المياه التي هطلت نتيجة لسقوط الامطار خلال اليومين السابقين في سد الموصل، والتي تعد الاكثر غزارة منذ عقود".
وأضافت الوزارة، أن "السد يعمل بشكل طبيعي وانسيابي، وتمكنا من خزن كميات المياه التي هطلت نتيجة لسقوط الامطار خلال اليومين السابقين في سد الموصل، والتي تعد الاكثر غزارة منذ عقود".
من جانبه، أوعز وزير الموارد المائية بـ"استنفار كافة ملاكات ومعدات الوزارة لغرض تسليك موجات السيول التي حصلت نتيجه للامطار الغزيرة التي هطلت داخل مدينة الموصل باتجاه نهر دجلة لغرض خزنها في بحيرة الثرثار".
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