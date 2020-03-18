رئيس ريال مدريد يوجه رسالة الى جمهور 'الملكي' بشأن فايروس كورونا

فيروس كورونا يتفشى في إسبانيا بشكل كبير، وتعتبر الدولة الثانية الأكثر تضررًا في أوروبا.

رئيس نادي ريال مدريد، كتب رسالة، شدد فيها على أهمية البقاء في المنزل لاحتواء تفشي المرض قدر الإمكان والوقاية منه.



وفيما يلي رسالة بيريز لجمهور ريال مدريد:

"آمل أن تكون أنت وعائلتك على مايرام، في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي نمر بها في بلادنا وحول العالم".

"أود أيضًا أن أعرب نيابة عن جميع مشجعي ريال مدريد، عن تضامني مع تلك العائلات التي تضررت مباشرة من هذا الوباء، عليكم أن تواصلوا القوة والشجاعة للتغلب على الألم".

"أوقف ريال مدريد النشاط الرياضي، سواء التدريبات أو المباريات، وتم إغلاق المكاتب ومتاحف بيرنابيو، وتم إلغاء جميع أنشطتنا".



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"امتثل النادي لجميع الأحكام القانونية، والتوصيات الإضافية للسلطات الصحية، والآن حان الوقت للبقاء موحدين وقويين في قيمنا التي كانت ضرورية خلال الـ118 عامًا".

"حان وقت التأكيد على قيم التضامن، واتباع تعليمات السلطات بدقة، والأهم من ذلك، البقاء في المنزل، وعملنا على الإنترنت كما هو أمام جميع الأعضاء".

"أشكر جميع جماهر ريال مدريد، نحن جزء من أفضل ناد في تاريخ كرة القدم، ريال مدريد الذي لا يستسلم ويمثل مشاعر الملايين من الناس، وسوف نتغلب على هذا التحدي الكبير سويًا".

"اعتنوا بأنفسكم وأتمنى أن نعود قريبًا معًا، أبعث لكم أطيب تمنياتي لكم ولعائلتكم، سنعود من جديد نستمتع بريال مدريد مرة أخرى، هذا الشعور هو أعظم قوتنا".

