مدير عام صحة الكرخ: حظر التجوال لن يحقق الاهداف المرسومة له

اعتبر مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء، أن حظر التجوال لن يحقق الاهداف المرسومة له،
وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حظر التجوال لن يحقق الاهداف المرسومة له ولن يصل بنا للنتائج المرجوة منه اذا لم تقطع التزاور مع الجيران والاقارب والاصدقاء في ذات المنطقة والتجول او التجمهر في الشوارع والازقة".
ودعا الحجامي المواطنين الى "البقاء في البيت وحماية انفسهم واهلهم"، مشدداً بالقول "لا تكونوا سبباً باصابة الكثيرين وربما وفاة بعضهم".
ودخلت بغداد منذ مساء امس الثلاثاء، في حظر للتجوال يستمر لغاية 24 من الشهر الحالي، ضمن اجراءات الحكومة للحد من تفشي فايروس كورونا.
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