تسجيل حالتين اصابة بفيروس كورونا لملامسين في كربلاء

أفاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجيل حالتين للإصابة بفيروس كورونا لملامسين في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجيل حالتين للإصابة بفيروس كورونا لملامسين في كربلاء وبلغ مجموع الحالات ١١ حالة في كربلاء".
يشار الى أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم المجموع الكلي للاصابات في العراق وهو 164 اصابة مع اضافة اقليم كردستان و43 حالة شفاء و12 حالة وفاة.
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