النقل تعلن تشكيل فريق عمل تطوعي لتعفير وتعقيم الشوارع والمناطق السكنية

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير النقل عبد الله لعيبي وحه، اليوم، بتشكيل فريق عمل تطوعي يتألف من تشكيلات الوزارة لتعفير وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والمناطق السكنية المحاذية لمقر الوزارة خلال أيام حظر التجوال كخطوة تعزز الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفاقم الفايروس وانتشاره".ونقلت الوزارة عن لعيبي قوله، ان" الفريق مسؤول عن تأمين وتجهيز آليات كبيرة نوع تنكر لغرض تسخيرها وأستخدامها في حملات التعقيم والتطهير في مقر الوزارة ومقترباتها والشوارع والساحات المحيطة بها كذلك المناطق السكنية القريبة".

واوضح، ان "الآليات تسخر أيضاً لتعفير مؤسسات الدولة الاخرى التي تحتاج الى دعم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الصحية وغيرها من فرق الدفاع والاطفاء".

واكد لعيبي، انه "تم استنفار الجهود والإليات من خلال تخصيص 12 آلية نوع تنكر من مقر الوزارة وتشكيلاتها كالخطوط الجوية وشركة تنفيذ المشاريع والنقل البري وسكك الحديد ونقل المسافرين إضافة الى شركة النقل الخاص لتكون جميعها على أُهبة الأستعداد لتقديم خدماتها خلال الأسيوع القادم لتعزيز الجانب الصحي والتكاتف بين مؤسسات الدولة".

