النقل تعلن تشكيل فريق عمل تطوعي لتعفير وتعقيم الشوارع والمناطق السكنية

اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن تشكيل فريق عمل تطوعي لتعفير وتعقيم الشوارع والمناطق السكنية المحاذية لمقر الوزارة.
ونقلت الوزارة عن لعيبي قوله، ان" الفريق مسؤول عن تأمين وتجهيز آليات كبيرة نوع تنكر لغرض تسخيرها وأستخدامها في حملات التعقيم والتطهير في مقر الوزارة ومقترباتها والشوارع والساحات المحيطة بها كذلك المناطق السكنية القريبة".
واوضح، ان "الآليات تسخر أيضاً لتعفير مؤسسات الدولة الاخرى التي تحتاج الى دعم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الصحية وغيرها من فرق الدفاع والاطفاء".
واكد لعيبي، انه "تم استنفار الجهود والإليات من خلال تخصيص 12 آلية نوع تنكر من مقر الوزارة وتشكيلاتها كالخطوط الجوية وشركة تنفيذ المشاريع والنقل البري وسكك الحديد ونقل المسافرين إضافة الى شركة النقل الخاص لتكون جميعها على أُهبة الأستعداد لتقديم خدماتها خلال الأسيوع القادم لتعزيز الجانب الصحي والتكاتف بين مؤسسات الدولة".
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