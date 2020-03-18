تسجيل 15 إصابة بفايروس كورونا في نادٍ اسباني

وذكر البيان الرسمي للنادي الإسباني أن "جميع اللاعبين بفريقي كرة القدم والسلة قد خضعوا لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، وتبين إصابة 15 شخصًا بالوباء الفيروسي".

وأشار البيان إلى أن "من بين هذا العدد، أصيب 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي دون ذكر الأسماء، بينما هناك 7 حالات مُصابة من الطاقم التدريبي مع إصابة 5 عمال آخرين".



وأكد النادي أنه "قد اتخذ كافة التدابير الطبية من أجل الحفاظ على سلامة لاعبيه، خاصة وأنهم جزءً من عائلة ديبورتيفو ألافيس".

وتمنى ديبورتيفو ألافيس في نهاية البيان أن "يتعافى جميع المصابين من فيروس كورونا".

