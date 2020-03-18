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تسجيل 15 إصابة بفايروس كورونا في نادٍ اسباني

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2020-03-18 | 18:22

تسجيل 15 إصابة بفايروس كورونا في نادٍ اسباني

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أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس المنافس في بطولة ، من خلال بيان رسمي عن 15 حالة مُصابة بفيروس كورونا الجديد، كوفيد 19.
وذكر البيان الرسمي للنادي الإسباني أن "جميع اللاعبين بفريقي كرة القدم والسلة قد خضعوا لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، وتبين إصابة 15 شخصًا بالوباء الفيروسي".

وأشار البيان إلى أن "من بين هذا العدد، أصيب 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي دون ذكر الأسماء، بينما هناك 7 حالات مُصابة من الطاقم التدريبي مع إصابة 5 عمال آخرين".


وأكد النادي أنه "قد اتخذ كافة التدابير الطبية من أجل الحفاظ على سلامة لاعبيه، خاصة وأنهم جزءً من عائلة ديبورتيفو ألافيس".

وتمنى ديبورتيفو ألافيس في نهاية البيان أن "يتعافى جميع المصابين من فيروس كورونا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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