قصي السهيل ينفي إعتزاله العمل السياسي

نفى وزير التعليم العالي قصي السهيل، الاربعاء، إعتزاله العمل السياسي.
وقال السهيل في حديث لـ الخليج 365، ان "الإشاعات المنتشرة في بعض المواقع بشأن اعتزالي العمل السياسي، عار عن الصحة".
واضاف ان "هناك جهات تسعى للتشويه والافتراء ونشر الأكاذيب ضمن السباقات السياسية الرخيصة"، مشيرا الى "اني مستمر في عملي الأكاديمي والسياسي بشكل طبيعي".
واكد السهيل انه "سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يفبرك مثل هذه الاخبار".
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