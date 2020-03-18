قال القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، الأربعاء، إن بعض ممن ردد شعار "أمريكا الشيطان الأكبر" خلف جثماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، "سوَّقوا للمشروع الأميركي ومهدوا الطريق" لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
وأضاف الطليباوي في تغريدته: "لكن الغريب في الأمر أن بعض الذين كانوا يرددون هذا الشعار هم نفسهم اليوم ممن سوَّقوا للمشروع الأميركي وتمهيد الطريق لجنديهم البار عدنان الزرفي".
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، أمس الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطليباوي 'يستغرب': بعض ممن ردد شعار 'أميركا الشيطان الأكبر' سوَّق للمشروع الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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