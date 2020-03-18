الطليباوي 'يستغرب': بعض ممن ردد شعار 'أميركا الشيطان الأكبر' سوَّق للمشروع الأميركي

وكتب الطليباوي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): "الله الله اكبر امريكا الشيطان الاكبر، هذا هو الشعار الذي اطلقناه خلف جثامين الشهداء القادة الحاج سليماني والحاج المهندس".

وأضاف الطليباوي في تغريدته: "لكن الغريب في الأمر أن بعض الذين كانوا يرددون هذا الشعار هم نفسهم اليوم ممن سوَّقوا للمشروع الأميركي وتمهيد الطريق لجنديهم البار عدنان الزرفي".