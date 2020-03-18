إقليم كردستان يمدد حظر التجوال لغاية يوم ٢٣ من الشهر الجاري

وقال وزير الداخلية، ريبر أحمد، في مؤتمر صحفي اذاعته وسائل اعلام كردية، إنه "وبعد نجاح إجراء حظر التجوال، في منع تفشي فيروس كورونا، قررنا تمديد الحظر مدة 5 أيام أخرى".

وعدّ أحمد، الأيام المقبلة "مصيرية"، داعياً المواطنين إلى الصمود، مبيناً أن "احتفالنا بعيد نوروز في المنزل، لن يؤثر بشيء على مشاعرنا القومية" على حد قوله.