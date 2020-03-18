إقليم كردستان يمدد حظر التجوال لغاية يوم ٢٣ من الشهر الجاري

اعلن وزير داخلية إقليم كردستان، الاربعاء، عن تمديد حظر التجوال لغاية يوم ٢٣ من الشهر الجاري، ضمن اجراءات حكومة الاقليم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال وزير الداخلية، ريبر أحمد، في مؤتمر صحفي اذاعته وسائل اعلام كردية، إنه "وبعد نجاح إجراء حظر التجوال، في منع تفشي فيروس كورونا، قررنا تمديد الحظر مدة 5 أيام أخرى".
وعدّ أحمد، الأيام المقبلة "مصيرية"، داعياً المواطنين إلى الصمود، مبيناً أن "احتفالنا بعيد نوروز في المنزل، لن يؤثر بشيء على مشاعرنا القومية" على حد قوله.
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