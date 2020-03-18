بعد يوم على تكليف الزرفي.. عضو بالحكمة يدعو لاختيار رئيس وزراء 'غير جدلي'

وذكر اللكاش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المحكمة الاتحادية المعطلة بإعمامات صادرة من مجلس القضاء الأعلى والذي يطالب من المحاكم عدم تنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية كونها غير مكتملة النصاب، تهب هذه المحكمة صلاحيات غير دستورية الى رئيس الجمهورية".وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية المرقم 29/اتحادية/2020 بتاريخ 2020/3/16 والذي جاء بعد طلب من رئيس الجمهورية بتاريخ نفس اليوم الذي صدر فيه القرار سابقة كارثية وخطيرة اذا قامت المحكمة الاتحادية بسحب حق الكتلة الأكبر بالتقدم بمرشح جديد وفقا لنص المادة 76/ثالثا في حالة اخفاق المرشح الاول ومنح هذا الحق لرئيس الجمهورية وما استند عليه القرار وهو البند ثالثا من الماده76 وهو خلاف مفهوم هذا النص وذلك ان النص ورد فيه بان( يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ........) حيث ذكر النص عبارة مرشحا جديدا اي من قبل الكتله الأكبر وليس من حق الرئيس ان يرشح ابتداء وهذا مخالف لنص دستوري".وانتقد اللكاش "تفريط الكتل الشيعية بهذا الحق الدستوري ومنحه الى الاخرين بسبب الخلافات بينهم وإصرار البعض منهم على المحاصصة مما شجع الاخرين من الكتل السياسيه المدعومة من بعض الدول الأجنبية إلى إعادة الأغلبية من ابناء الشعب الى المعادله الظالمة التي حكمت العراق لعقود من الزمن والتي دفعنا لكسرها آلاف الشهداء والجرحى والمظلومين والمضطهدين".

وجدد اللكاش مطالبته لمجلس النواب بـ"الانعقاد باستمرار وتشريع القوانين للمرحلة القادمة ومنها قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة الاتحادية واكمال قانون الانتخابات".

ودعا اللكاش إلى "اختيار رئيس وزراء غير جدلي للمرحلة المقبلة متعهداً بكابينة وزاريه مصغرة لايتجاوز عددها 12وزارة، وإعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات تشريعية نهاية هذا العام".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، أمس الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.