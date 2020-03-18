النفط تطمئن: لا صحة لوجود أزمة غاز وهذا سعر الاسطوانة

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يستعد فيه الكل لأسبوع حظر التجوال وتوقف أغلب المفاصل الحيوية تقوم وزارة النفط/ الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز بفتح ساحات البيع المباشر في كافة المعامل الحكومية لغرض توفير منتوج الغاز السائل للمواطنين وبالسعر الرسمي المدعوم ٥٠٠٠ دينار للاسطوانة".وأضافت الوزارة، "لا صحة لوجود أزمة غاز، والشركة مستمرة بإنتاج الاسطوانات خلال فترة حظر التجوال بدون كلل أو تعب، وعلى المواطنين استبدال الغاز من الوكلاء الجوالين الرسميين فقط، وفي حال وجود وكيل يقوم برفع السعر أو ابتزاز المواطنين عليك الابلاغ عنه واخذ رقم الوكالة والاتصال بالرقم 07800001160 لمنع ضعفاء النفوس من استغلال الأزمات".

وختمت وزارة النفط بيانها بالقول، "نحذر كل من يفكر بالتلاعب بالأسعار وافتعال أزمة مزيفة بأشد العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية وحسب الضوابط والتعليمات النافذة".