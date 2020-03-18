نجفيون يرفضون تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

أعرب العشرات من المتظاهرين في محافظة النجف، الأربعاء، عن رفضهم لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة. وردد المتظاهرون المتواجدون قرب مجسرات ثورة العشرين وسط النجف، شعارات رافضة لتكليف الزرفي وهي "عدنان الزرفي مرفوض"، و "يا عدنان شيل ايدك اهل النجف ما تريدك". يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، أمس الثلاثاء (17 آذار 2020)، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.



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