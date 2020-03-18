في اول ايام حظر التجوال.. شاهد بغداد من الجو

تنشر وكالة الخليج 365، صورا للعاصمة بغداد من الجو في اول ايام حظر التجوال الذي فرض كاجراء وقائي من فايروس كورونا، حيث يستمر الحظر لغاية الـ23 من اذار الحالي. وبينت الصور ادناه شوارع العاصمة شبه خالية من المواطنين مع انتشار القوات الامنية. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements

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