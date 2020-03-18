الكويت تقدم 10 ملايين دولار.. تزايد الإصابات والوفيات عراقيًا

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"الخليج 365": فيما سجل العراق اليوم ارتفاعا بعدد الاصابات الى 154 حالة والوفيات الى 11 حالة بمرض كورونا فقد اعتبر المرجع الشيعي السيستاني موظفي الصحة المتوفين من المعالجين للمصابين "شهداء"، بينما تدخل بغداد مساء اليوم في حظر للتجوال مدته اسبوع في وقت قدمت الكويت 10 ملايين دولار لمساعدة العراق على مواجهة الوباء.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الثلاثاء ارتفاعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد موضحة في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" ان مختبراتها أجرت 96 نموذجا لحالات مشتبه باصابتها في مستشفيات المحافظات المختلفة وكانت النتائج الموجبة اي الإصابات الجديدة 21 حالة موزعة على 5 حالات في بغداد وحالة واحدة في محافظة البصرة و3 حالات في كربلاء وحالة وفاة واحدة في واسط.

واضافت ان "المجموع الكلي للوفيات والاصابات وحالات الشفاء من الفيروس القاتل كان 1679 من النماذج المفحوصة و154 من الإصابات و41 لحالات الشفاء و11 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الازمة. ودعت الجهات المعنية كافة الى محاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة منعاً من انتقال هذا المرض.

وقف الرحلات الداخلية والخارجية

واليوم اعلنت وزارة النقل العراقية عن إيقاف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية. وقالت في بيان انه "تم ايقاف رحلاتها الجوية لجميع القطاعات الداخلية والخارجية ابتداءً من اليوم الموافق 17/3 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24/3 من العام الحالي وذلك للسيطرة على تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره".

تدريب عسكريين عراقيين على فحص الاشخاص خشية اصابتهم بفيروس كورونا

وأضافت أن "قرار ايقاف رحلات الناقل الوطني الخطوط الجوية العراقية هذا يأتي تنفيذاً لتوصيات وقرارات اللجنة الوزارية المختصة".. وأكدت اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية هو لمنع تفاقم الازمة الوبائية في العراق وحفاظاً على سلامة المواطنين من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

الكويت تدعم العراق لمواجهة كورونا بعشرة ملايين دولار

وتم الاعلان في بغداد اليوم عن تقديم الكويت 10 ملايين دولار الى العراق لمساعدته على شراء معدات ولوازم طبية عاجلة في مواجهة وباء كورونا.

وثمن وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم ما تشهده العلاقات الثنائية بين بغداد والكويت من ارتقاء مُطّرد .. معرباً عن شكره وتقديره لمواقف الكويت الداعمة للعراق وآخرها ما قدمه أمير دولة الكويت إلى العراق بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الخارجية العراقية في بيان صحافي الثلاثاء تابعته ""الخليج 365"" ان الحكيم تلقى اتصالا هاتفيّا من نظيره الكويتي اليوم الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح ، مشيرا الى ان المبلغ سيسلّم إلى منظمة الصحة العالمية في جنيف لشراء مُعدّات ولوازم طبّية عاجلة للعراق.

السيستاني يعتبر المتوفين المعالجين للمصابين بالمرض شهداء

من جهته، افتى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الثلاثاء بأن عمل الموظفين في القطاع الصحي وعلاجهم للمصابين بفيروس كورونا المستجد واجب كفائي.

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وقال السيستاني في رد على سؤال لاحد العراقيين حول المخاطر التي يتعرّض لها الموظفون في القطاع الصحي نتيجة التعامل مع المصابين بالفيروس وحصلت ""الخليج 365"" على نص الفتوى إن "علاج المرضى ورعايتهم والقيام بشؤونهم واجب كفائي على كل المؤهلين لأداء هذه المهام من الأطباء والكادر التمريضي وغيرهم".

فتوى السيستاني حول رجال الصحة المعالجين لفيروس كورونا

واشار المرجع الى ان عمل هؤلاء الموظفين "يقارب في الأهمية مرابطة المقاتلين الأبطال في الثغور دفاعا عن البلد وأهله". وبين انه "يرجى لمن ضحى بحياته منهم في هذا السبيل أن يثبت له أجر الشهيد ومكافأة في يوم الحساب". ودعا السيستاني السلطات إلى توفير "كل المستلزمات الضرورية لحمايتهم (الموظفين) من مخاطر الإصابة بالمرض".

وكان السيستاني قد ألغى في وقت سابق من هذا الشهر إقامة صلاة الجمعة في كربلاء للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق في عام 2003 خشية انتشار فيروس كورونا المستجد كما ناشد المواطنين الالتزام بقرار السلطات العراقية حظر التجمعات الهادف الى وقف انتشار الفيروس.

حظر لتجوال في بغداد لمدة اسبوع

بالترافق مع ذلك تستعد العاصمة العراقية بغداد لتنفيذ قرار بفرض حظر التجوال، والذي يبدأ في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم ولمدة أسبوع كامل.

ودعت قيادة عمليات بغداد مواطني العاصمة بالتعاون مع القوات الامنية والالتزام بحضر التجوال، منوهة بان القوات الامنية تعمل على تأمين بيئة صحية سليمة ويتم التنسيق مع الفرق الصحية الميدانية وفرق الدفاع المدني والمجاميع المتطوعة في تعقيم وتعفير الأماكن العامة والخاصة".. مؤكدة انها ستعمل على تأمين حركة المواد الغذائية والتجارية والوقود بانسيابية عالية.. وطمأنتهم الى أن جميع المواد الضرورية ستكون متوافرة.

وقررت السلطات العراقية فرض حظر التجوال في بغداد ووقف التنقل بين المحافظات، فيما خولت المحافظين صلاحيات فرض حظر التجوال في محافظاتهم.

عمليات الفحص لمرض كورونا في العراق

ومن جهته، اكد مجلس القضاء الأعلى على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء ‏القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ ‏حظر التجوال حيث ينص القانون العراقي على سجن اي شخص يخرق حظر التجوال ثلاث سنوات.

واتخذت السلطات العراقية جملة قرارات للسيطرة على انتشار الوباء من بينها فرض حظر للتجوال في محافظات عدة ومنعت الزيارات الدينية والتجمعات العامة كما أغلقت المدارس والجامعات وخفضت ساعات العمل في المؤسسات الحكومية إلى النصف إضافة إلى تخفيض فتح المحال التجارية لثلاث ساعات فقط يوميا ووقف الرحلات من والى عدد من الدول المنتشر فيها مرض كورونا.

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