اخبار العالم / اخبار العراق

صحة ذي قار تعلن نتائج الفحص المختبري لخمس حالات جديدة مشتبه باصابتها بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، عن نتائج الفحص المختبري لخمس حالات جديدة مشتبه باصابتها بكورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الحالات الخمسة التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد للمشتبه باصابتهم بفايروس كورونا، كانت نتيجتها سالبة اي غير مصابة بهذا الفايروس".

 

واضاف ان "الفرق الصحية متواصلة في عملها بفحص المشتبه بهم وارسال عيناتهم الى مختبر الصحة العامة في بغداد من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بفايروس كورونا المستجد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة ذي قار تعلن نتائج الفحص المختبري لخمس حالات جديدة مشتبه باصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا