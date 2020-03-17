صحة ذي قار تعلن نتائج الفحص المختبري لخمس حالات جديدة مشتبه باصابتها بكورونا

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء، عن نتائج الفحص المختبري لخمس حالات جديدة مشتبه باصابتها بكورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الحالات الخمسة التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد للمشتبه باصابتهم بفايروس كورونا، كانت نتيجتها سالبة اي غير مصابة بهذا الفايروس".

واضاف ان "الفرق الصحية متواصلة في عملها بفحص المشتبه بهم وارسال عيناتهم الى مختبر الصحة العامة في بغداد من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بفايروس كورونا المستجد".