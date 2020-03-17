الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال عصابة لتزوير العملة شمالي البصرة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة لتزوير العملة شمالي محافظة البصرة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة الآلي ٣٦ الفرقة التاسعة وبالتعاون مع فوج المغاوير الثاني الفرقة ١٩ من إلقاء القبض على عصابة لتزوير العملة مكونة من اربعة اشخاص بعد نصب كمين محكم لهم في منطقة الشرامخة شمالي البصرة".



وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزتهم كمية من العملات المزورة بالإضافة إلى أربع قطع سلاح متنوعة وأرقام عجلات"، مشيراً الى "إحالة المتهمين إلى القضاء وفق المادة ٢٨١ من قانون العقوبات".



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