تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في بابل بدءاً من اليوم ولغاية الاثنين المقبل

قررت خلية الازمة في بابل، الثلاثاء، تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في المحافظة بدءاً من اليوم الساعة 12 ليلاً ولغاية الاثنين المقبل.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظرا لانتشار الوباء في اغلب محافظات العراق وحرصا منا على سلامتكم قررت خلية الازمة في محافظة بابل تعطيل الداوم الرسمي لجميع الدوائر الرسمية في محافظة بابل عدا الدوائر الصحية والخدمية".

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وأضاف البيان أنه "سيتم فرض حظر التجوال في عموم المحافظة ابتداءً من الساعة ١٢ مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ اذار ولغاية الساعه ٦ صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣ اذار"، مؤكداً "السماح لكوادر الصحة باقسامها والاعلاميين والصحفيين ووجمعية الهلال الاحمر من حظر التجوال لاداء مهامهم والحالات الانسانية".

وتابع البيان أنه "سيتم غلق مداخل محافظة بابل امام الداخلين والخارجين ضمن الحدود الادارية للمحافظة ويستثنى سيارات نقل المواد الغذائية والخصر والفواكه والمشتقات النفطية والغاز".