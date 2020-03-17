محافظ ذي قار يعلن تمديد تعطيل الدوام وحظر التجوال لغاية الثلاثاء المقبل

وقال العمر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمديد العمل بقرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وفرض حظر التجوال لغاية يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل والمصادف 24 آذار 2020 بحسب قرار خلية الازمة المركزية والخاص بشان الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا ".وأضاف أن "استمرار هذه الاجراءات من شانه التقليل من تسجيل اية حالة اصابة وسرعة التعامل مع الحالات المشتبه بها في حين سيستمر عمل الدوائر الصحية والخدمية والامنية بنسبة 50% ".

وأشار العمر الى "ضرورة التزام الجميع بقرارات خلية الازمة والتعامل معها بشكل جدي حفاظا على الصحة العامة مع استمرار الاجراءات الامنية في متابعة تنفيذ هذه القرارات وكذلك الجهات الامنية الاقتصادية لمتابعة الاسواق التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار للمواد الغذائية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".



و دعا العمر، جميع المواطنين الى "أخذ هذه القرارات على محمل الجد وعدم الاستهانة بها واتباع التوجيهات الصحية التي تقوم بها الدوائر المختصة لحين تجاوز هذه الازمة".