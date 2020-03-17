محافظ ذي قار يعلن تمديد تعطيل الدوام وحظر التجوال لغاية الثلاثاء المقبل

أعلن محافظ ذي قار أبا ذر العمر، الثلاثاء،عن تمديد تعطيل الدوام وحظر التجوال لغاية يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف أن "استمرار هذه الاجراءات من شانه التقليل من تسجيل اية حالة اصابة وسرعة التعامل مع الحالات المشتبه بها في حين سيستمر عمل الدوائر الصحية والخدمية والامنية بنسبة 50% ".
وأشار العمر الى "ضرورة التزام الجميع بقرارات خلية الازمة والتعامل معها بشكل جدي حفاظا على الصحة العامة مع استمرار الاجراءات الامنية في متابعة تنفيذ هذه القرارات وكذلك الجهات الامنية الاقتصادية لمتابعة الاسواق التجارية لضمان عدم التلاعب بالأسعار للمواد الغذائية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".
و دعا العمر، جميع المواطنين الى "أخذ هذه القرارات على محمل الجد وعدم الاستهانة بها واتباع التوجيهات الصحية التي تقوم بها الدوائر المختصة لحين تجاوز هذه الازمة".
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