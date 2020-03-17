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انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر شمالي بغداد

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اعلنت نجدة بغداد، الثلاثاء، عن انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر شمالي بغداد.

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دورية من نجدة بغداد انقذت شخصاً حاول الانتحار من اعلى جسر ١٤ رمضان من قبل دوريات نجدة الاعظمية".

 

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية من خلال تسليمه الى مركز الاعظمية حفاظا على سلامته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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