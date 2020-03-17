اعلنت نجدة بغداد، الثلاثاء، عن انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر شمالي بغداد.

وقالت النجدة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دورية من نجدة بغداد انقذت شخصاً حاول الانتحار من اعلى جسر ١٤ رمضان من قبل دوريات نجدة الاعظمية".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية من خلال تسليمه الى مركز الاعظمية حفاظا على سلامته".