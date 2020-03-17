سقوط خمس قذائف هاون على قرية في أطراف جلولاء

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء، بسقوط قذائف هاون على قرية في أطراف ناحية جلولاء.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "خمس قذائف سقطت، اليوم، على قرية الإصلاح في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى، دون وقوع خسائر بشرية".
وأضاف أنه "تم فرض اجراءات مشددة في القرية".
وأضاف أنه "تم فرض اجراءات مشددة في القرية".
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