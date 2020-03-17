سقوط خمس قذائف هاون على قرية في أطراف جلولاء

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "خمس قذائف سقطت، اليوم، على قرية الإصلاح في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى، دون وقوع خسائر بشرية".

وأضاف أنه "تم فرض اجراءات مشددة في القرية".

