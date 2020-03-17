نائب: المواطن يعيش حالة ضياع بسبب القرارات المتسارعة والمتقاطعة لخلية الأزمة

اعتبر النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية علي البديري، الثلاثاء، أن المواطن يعيش حالة ضياع بسبب القرارات المتسارعة والمتقاطعة لخلية الأزمة الحكومية، فيما دعا الخلية لاصدار توصيات وتعليمات واضحة للمواطنين قبل سريان حظر التجوال.
وأضاف أنه "من بين القضايا التي لفتت الانتباه هو تحذير خلية الازمة لكل من يخالف قرارات حظر التجوال بالاعتقال وبنفس الوقت تتحدث عن توفير البضائع والمواد الغذائية في الاسواق، ما جعل المواطن لايعلم هل يستطيع الخروج للتسوق خلال حظر التجوال ام لا وما الغاية من توفير مواد وبضائع غذائية بحال منع المواطنين من الخروج للتسوق واعتقالهم بحال الخروج".
وشدد البديري، على "ضرورة اعلان خلية الازمة لحزمة من التوصيات تحدد طبيعة حظر التجوال وهل يسمح للمواطنين التحرك للتسوق خلال مسافات معينة سواء سيراً على الاقدام او بالعجلات اضافة الى اليات نقل الحالات الطارئة من المرضى وغيرها لان المواطن يعيش حالة ضياع بسبب هذه القرارات المتسارعة والمتقاطعة وغير المدروسة".
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