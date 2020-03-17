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2020-03-17 | 16:33
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وقال الوزير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "مجموعة من الأبقار، قامت بتجاوز الجدار الخارجي وهو بسيط وبسبب قلة الحرس يصعب السيطرة لان الملعب بدون سياج حقيقي وفيه بعض الثغرات".
وأضاف ان "بعض الملاعب التي تم افتتاحها سابقا كانت تحتاج إلى أعمال إضافية قبل الافتتاح مثل ملعب كربلاء افتتح بلا جدار خارجي او بوابات وبلا إحاطة خدمية وملعب النجف إلى الآن العمل مستمر ليدخل ضمن الجاهزية الكاملة".
وأوضح أن "ملعب جذع النخلة تم إحالة الأعمال التكميلية وبإسناد من محافظ البصرة للانتهاء من المتبقي والمقتربات الساندة، لذلك قلت للجمهور في عهدي ان شاء الله لن يكون اي افتتاح لأي مشروع ما لم يجهز بشكل 100%".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب يوضح سبب تواجد الابقار في محيط ملعب كربلاء الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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