توم هامكس وزوجته يغادران المستشفى بعد شفائهما من كورونا

غادر الفنان العالمي توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون المستشفى التي استقلا بها منذ خمسة أيام بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا.

وانتقل هانكس وزوجته إلى بيت مؤجر في أستراليا ويخضعان للحجر الصحي بالمنزل بحسب ما نشرته مجلة بيبول الأمريكية.

وكان توم هانكس أعلن يوم الأربعاء الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد في أثناء تواجده في أستراليا لتصوير فيلمه الجديد الذي يجسد حياة أسطورة الروح ألفيس بريسلي. حيث سيلعب دور الكولونيل توم باركر مدير أعمال بريسلي في الفيلم الذي تنتجه شركة "وورنر براذرز".

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توم هانكس وزوجته أول المشاهير اللذين أعلنوا إصابتهما بفيروس كورونا، وكان حريصاً على متابعة جمهوره بتفاصيل حالته وتطورات حجزه في المستشفى من خلال استخدام صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقدم هانكس العديد من الأعمال التي أصبحت علامة في تاريخ السينما العالمية، وحصل من خلالها على العديد من الجوائز المهمة في تاريخ السينماوعلى رأسها جائزة الأوسكار، ومن أهم أعماله:

Captain Phillips و The Green Mile و Philadelphia و Cast Away.

وكان قد كتب في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي تظهر وتختفي، أجرينا اختباراً لفيروس كورونا، يبدو أن النتيجة إيجابية.. لا نعرف بالضبط ما العمل.. هناك قواعد لدى الأطباء علينا اتباعها.