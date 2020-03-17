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اصابة خمسة اشخاص بسقوط قذائف هاون في طوزخورماتو

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة خمسة اشخاص بسقوط قذائف هاون في طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اربع قذائف هاون سقطت، عصر اليوم، في حي الامام بقضاء طوزخورماتو".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خمسة اشخاص اصيبوا بجروح بسقوط القذائف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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