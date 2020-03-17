نائب يدعو الزرفي لانصاف المحافظات المحررة وخاصة نينوى

دعا النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لاختيار فريق قوي ومنسجم وقادر على تولي المهام في المرحلة المقبلة، مطالباً اياه بانصاف المحافظات المحررة وخاصة نينوى.
وأضاف أن "الزرفي امامه تحديات كبيرة وعليه ان يضع خطط لمعالجة الازمة المالية من خلال معالجة ملفات الفساد وتقليل الهدر بالمال العام وفرض الامن والقانون وضبط السلاح بيد الدولة وملاحقة عصابات الفساد والجريمة التي تحاول سرقة مقدرات البلد وخيراته".
واضاف الجبوري، ان "لدينا ثقة كبيرة بقدرة الزرفي على النجاح في مهمته لانه يمتلك رؤية وهو قادر على المتابعة وعدم مرور بالاخطاء التي مر بها سابقيه من رؤساء حكومات"، مشددا على "اهمية ايلاء الزرفي اهمية وتركيز على المحافظات المحررة والحفاظ على الامن والاستقرار فيها بعد تحقيق النصر على داعش اضافة الى معالجة ملف النازحين واعمار المناطق المحررة وان يقدم من ابناءها من يراه كفوءاً لاي منصب سواء كان وزاريا او اي مناطق اخرى لان هذه المحافظات وخاصة نينوى عانت من الغبن الكبير في منحها حقها من المواقع ونعتقد ان الزرفي سيكون اكثر انصافاً لهذه المحافظات".
يذكر أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، في (17 اذار 2020) رسمياً عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، فيما اعرب صالح خلال مراسم التكليف عن أمله بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وتحقيق تطلعات العراقيين.
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