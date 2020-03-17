محافظ نينوى يقرر فرض حظر تجوال كلي ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل

قرر محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، فرض حظر تجوال كلي ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل ضمن اجراءات مواجهة فايروس كورونا.
وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم فرض حظر تجوال كلي وتعطيل الدوام في جميع الدوائر باستثناء الدوائر الخدمية ابتداء من اليوم الى يوم الثلاثاء المقبل".
وقرر محافظ نينوى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي من الغد وحتى الـ23 من الشهر الحالي، وفرض حظر تجوال جزئي من الخامسة مساء إلى السادسة صباحاً خلال الفترة نفسها.
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