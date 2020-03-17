مصدر: وصول الزرفي والمحمود وزيدان الى القصر الرئاسي

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن وصول المرشح لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى القصر الرئاسي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المرشح لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وصلوا قبل قليل الى القصر الرئاسي".

واضاف ان "ذلك جاء بهدف تكليف الزرفي برئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان "الحاضرين كانوا بانتظار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".