كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن وصول المرشح لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى القصر الرئاسي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المرشح لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وصلوا قبل قليل الى القصر الرئاسي".
واضاف ان "ذلك جاء بهدف تكليف الزرفي برئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان "الحاضرين كانوا بانتظار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: وصول الزرفي والمحمود وزيدان الى القصر الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.