أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، تقدمها بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص الأميركي على القوات العراقية.
وأضاف الصحاف، أن "وزارة الخارجية وصفت القصف الأميركي بهذه الشكوى بأنه عمل عدائي، وخرق فاضح لشروط تواجد للقوات الأميركية في العراق".
وأشار إلى أن "الشكوى أكدت بأن أي هجمات، أو تحركات عسكرية في الأراضي العراقية من دون موافقة الحكومة العراقية يعد عملاً استفزازياً".
وكانت وزارة الخارجية أعلنت، الجمعة الماضية، استدعاء السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر وتسليمه مذكرة احتجاج بخصوص القصف الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.