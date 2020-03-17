الولايات المتحدة تقرر الانسحاب من ثلاث قواعد رئيسية لها في العراق

وبحسب تقرير BBC فأن القرار يشير الى الانسحاب من 3 من أصل 8 قواعد لها في العراق، لافتا الى إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تقليص حضورها بشكل كبير في البلاد.

وأضاف التقرير أن احتفالا سيقام هذا الأسبوع في القائم (غربي الانبار)، حيث ستسلم الولايات المتحدة رسمياً التجهيزات إلى الجيش العراقي لمساعدته على ضمان الأمن في المنطقة، موضحا أن أي تواجد أميركي سينتهي على طول الجانب العراقي من الحدود مع سوريا.



وبنيت القاعدة العسكرية في القائم على أنقاض أقدم محطة قطار في العراق، بالقرب من بلدة صغيرة تحمل نفس الاسم على طول نهر الفرات.

وكانت المنطقة هي المكان الأول في العراق الذي سيطر عليه تنظيم "داعش" في عام 2014، وآخر منطقة تستعيدها القوات العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.