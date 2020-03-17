ينسحب الجيش الأمريكي في الأسابيع المقبلة من قاعدة القائم إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخرتين له في العراق، بحسب ما ذكرته BBC في تقرير لها اليوم الثلاثاء.
وأضاف التقرير أن احتفالا سيقام هذا الأسبوع في القائم (غربي الانبار)، حيث ستسلم الولايات المتحدة رسمياً التجهيزات إلى الجيش العراقي لمساعدته على ضمان الأمن في المنطقة، موضحا أن أي تواجد أميركي سينتهي على طول الجانب العراقي من الحدود مع سوريا.
وبنيت القاعدة العسكرية في القائم على أنقاض أقدم محطة قطار في العراق، بالقرب من بلدة صغيرة تحمل نفس الاسم على طول نهر الفرات.
وكانت المنطقة هي المكان الأول في العراق الذي سيطر عليه تنظيم "داعش" في عام 2014، وآخر منطقة تستعيدها القوات العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تقرر الانسحاب من ثلاث قواعد رئيسية لها في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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