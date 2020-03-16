بالصور.. حرق اطارات وسط الناصرية احتجاجاً على عودة الدخيلي

تنشر الخليج 365، صوراً لحرق اطارات وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على عودة الدخيلي لمنصب المحافظ. وقال مراسل السومرية، إن متظاهرون قاموا بحرق الاطارات في تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على عودة المحافظ المستقيل عادل الدخيلي. وباشر الدخيلي مهامه كمحافظ بشكل رسمي بعد رفض مجلس الوزراء استقالته نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

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