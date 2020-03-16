التجارة: مراكز قطع مفردات البطاقة التموينية لن تغلق خلال فترة الحظر

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، "انها شكلت فرق رقابية لمتابعة اسعار السوق ورفع التقارير الى الجهات المختصة بمحاسبة المتلاعبين بالاسعار"، عازية ارتفاع الاسعار الى "اقبال المواطنين بشكل مكثف على اسواق القطاع الخاص بسبب المخاوف من عدم توفر السلع خلال حظر التجوال الذي فرضته الحكومة".وأضافت الوزارة، أن "السلع والبضائع متوفرة في الاسواق المحلية، لكن حدث اقبال واسع من قبل المواطنين على الشراء بالتزامن مع اعلان قرار فرض حظر التجوال، ما دفع بعض التجار الى رفع الاسعار"، مبينة ان "حركة نقل البضائع والسلع خلال حظر ستبقى مستمرة والتجار سيواصلون نقل بضائعهم".

وأشارت الى، ان "مراكز قطع مفردات البطاقة التموينية لن تغلق خلال فترة الحظر، وسيكون للتجارة دور في مراقبة الاسعار والمحافظة على الاسعار السائدة دون ارتفاع".