أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، الاثنين، عن تسجيل سبع حالات بفيروس كورونا. وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستشفيات صحة الرصافة سجلت سبع اصابات جديدة موجبة بفيروس كورونا لاربعة رجال وثلاث نساء ليكون العدد التراكمي 22 حالة". وأضاف أنه "تم شفاء 8 حالات منهم، فيما لا يزال 14 حالة ترقد بمستشفى ابن الخطيب تتلقى العلاج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة تعلن تسجيل سبع حالات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.