الصحة العالمية: متخوفون من انتشار الفيروس والأزمة الراهنة عالمية

ابدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تخوفها من انتشار كورونا، وفيما اعتبرت أن الأزمة الراهنة عالمية، دعت الى عزل الحالات لمنع تفشي الفايروس وتقديم الرعاية المطلوبة. وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: "رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار". وناشدت المنظمة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال. وقالت إن الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختبارا لثقتنا بالعلوم، ونصحت دول العالم بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى. Advertisements ولفتت المنظمة إلى أن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في أنحاء العالم تجاوز الأعداد التي تم تسجيلها في الصين. وأعادت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أن غسل اليدين باستمرار ووقف المصافحة والبعد بمقدار متر عن الآخرين يمنع وصول الفيروس.

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