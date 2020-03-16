بالصور.. المندائيون في 'عيد الخليقة'

تنشر الخليج 365، بالصور إحياء المندائيين عيد الخليقة الذي يستمر لمدة خمسة أيام. وقال أحد أبناء الطائفة يدعى باسم السبتي لـ الخليج 365، إنه "في هذه الأيام الخمسة يقوم المندائيون بعمل ملابس النور للذين توفوا، وهي بمثابة الكفن ويعملون فيها الثواب طلباً للرحمة والغفران للذين توفوا".

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تصوير: علي جاسم تصوير: علي جاسم

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