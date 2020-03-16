نائب يعلن جمع تواقيع لتقديم قائمة أسماء لرئيس الجمهورية لاختيار احدها لرئاسة الحكومة

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "بعد اخفاق اللجنة السباعية بتقديم اسم مرشح توافقي لرئاسة مجلس الوزراء وما خرجت به بعض القوى السياسية من بيانات تشير فيه لفشل الحوارات والدعوة لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح، ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية وحجم التحديا ت الكبيرة التي يعيشها البلد صحيا واقتصاديا وامنيا فان الواجب الوطني يحتم علينا كممثلين للشعب ان نعمل على ايجاد الية او مخرج لهذه الازمة".وأضاف أن "هنالك جهوداً نمضي بها وهي مستمرة بجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب والعدد في تزايد نتيجة للاتصالات التي نجريها الان بشكل مكثف، بغية الاتفاق على تقديم قائمة اسماء الى رئيس الجمهورية وترك الخيار له لاختيار الانسب منهم وفق المواصفات والمعطيات التي تم وضعها لاختيار الشخصيات المرشحة لشغل المنصب".

وأكد العيساوي، أن "تقديم القائمة جاء بغية الخروج من الازمة الحالية".