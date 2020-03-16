بومبيو لعبدي المهدي: يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي

وقالت المتحدثة الرسمية لوزراة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في تصريح صحفي اطلعت عليه الخليج 365، إن وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس لمناقشة الهجمات الأخيرة على القاعدة العسكرية العراقية في التاجي.واضافت المتحدثة أن "الوزير بومبيو أكد مجدداً على واجب الحكومة العراقية بالدفاع عن أفراد التحالف الدولي الذين يدعمون جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش، كما وأكد الوزير بومبيو أنه يجب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات".

وأشار الوزير بومبيو، بحسب المتحدثة، إلى أن "أمريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الأرواح الأمريكية وسوف تتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس".