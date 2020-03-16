دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية خالد الجشعمي، رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس خلية الأزمة وزير الصحة جعفر علاوي إلى تخصيص منحة شهرية لذوي الدخل المحدود، وإلزام المصارف بالتوقف عن تسلم الفوائد والأقساط المترتبة على القروض الممنوحة للمواطنين على مشاريع تجارية أو سياحية أو حرفية ومنحهم فترة سماح لمدة سنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نائب يدعو إلى تخصيص منح شهرية لذوي الدخل المحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.